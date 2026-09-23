"La puissance des armes requiert non seulement que le Roi soit plutôt fort sur la terre, mais elle veut en outre qu'il soit puissant sur la mer" . Richelieu, Testament politique Depuis la création par Richelieu de la Grande Maîtrise de la Navigation et du Commerce de France en 1626 jusqu'aux sous-marins d'attaque et au futur porte-avions de nouvelle génération, la Marine de guerre française a façonné quatre siècles d'histoire, de science et de gloire nationale. En octobre 1626, Richelieu instaure la Grande Mai trise de la Navigation et du Commerce de France qui soumet les amiraute s au pouvoir central. Cette centralisation nouvelle advient a un moment charnie re de l'histoire militaire et de l'affirmation pouvoir royal. La guerre de Trente ans ravage l'Europe. Les puissances continentales s'affrontent sur terre mais les puissantes flottes des Pays Bas et de l'Espagne comme les victoires re centes de la Navy font comprendre a Richelieu l'impe rieuse ne cessite d'avoir une marine performante. Ne cessite augmente e par le de veloppement des premiers empires coloniaux comme par celui du commerce transcontinental. Le royaume de Louis XIII doit e tre capable de prote ger ses co tes, les plus longues et les plus accessibles d'Europe comme d'assurer la se curite de ses marchands. Enfin, les troubles cause s par les Protestants font craindre un retour des navires anglais au large des co tes de la Rochelle. Les efforts techniques, administratifs et e conomiques conduisent rapidement a la mise de la marine de Louis XIV, la plus belle de l'histoire navale. Tous les objectifs du cardinal ne seront pas atteints de son vivant mais ses re formes et sa vision prospective ont installe les bases de la puissance maritime franc aise qui commence avec sous Louis XIV et se poursuit avec les sous-marins d'attaque et les porte-avions nucle aires. Cet ouvrage retrace cette e pope e exceptionnelle : des galions du Roi Soleil aux cuirasse s du Second Empire, des drames de Trafalgar et Mers el-Ke bir aux reconstructions d'apre s-guerre. Chaque e poque illustre les mutations techniques, les choix politiques et les destins d'hommes et de femmes qui ont porte la France sur toutes les mers du monde. Pre s de 160 tableaux, portraits et batailles emble matiques composent une fresque richement documente e et illustre e, ou se me lent strate gie, innovation et aventure humaine. Un voyage captivant au coeur de la puissance maritime franc aise, de Richelieu a aujourd'hui. Patrick Villiers, Professeur émérite d'histoire moderne et contemporaine à l'université de Boulogne-sur-Mer. Spécialiste de de la marine d'ancien régime notamment de tout ce qui touche à l'économie portuaire, la guerre de course, la guerre d'escadre et les corsaires. Patrick Villiers est vice-président de la Société d'histoire maritime, il est auteur de nombreux livres et de plus d'une centaine d'articles sur les sujets d'histoire maritime. Loïc Becker, titulaire d'un master 2 de journalisme à Science Po, Toulouse, Loïc Becker est spécialiste de l'histoire militaire contemporaine. Collaborateur régulier des magazine du groupe Caraktère, il est auteur de dizaines d'articles et de livres traitant de différents sujets historiques : chars, avions et guerre maritime.