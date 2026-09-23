Réponses existentielles

Florence Calomeni vous invite à explorer les profondeurs de trente questions existentielles. A travers un voyage intérieur qui la mène à la rencontre de La Source, c'est avec humour, clarté et une bienveillance désarmante, que cette dernière accepte de répondre aux interrogations qui traversent l'humanité depuis toujours. Ce qui en ressort n'est pas une vérité imposée mais un message universel de simplicité et d'espoir. Mystique profonde ou expression du vaste inconscient collectif cher à Jung ? Peu importe l'interprétation : ce livre aborde des thèmes essentiels tels que Dieu, la réalité, la conscience, la vie, la mort, le bonheur, la solitude, etc. , et vous accompagne dans votre quête de sens. Que vous découvriez la spiritualité ou que vous y soyez déjà sensible, ces réponses simples et profondes parlent à chacun, sans jargon ni complexité inutile, offrant un espace de respiration dans un monde saturé d'opinions grâce à des éclairages ouvrant des perspectives et laissant la liberté d'interpréter. Un livre compagnon pour tous ceux qui cherchent du sens... sans s'égarer.