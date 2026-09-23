Hantise : une approche scientifique

Les phénomènes de hantise, souvent relégués au folklore ou à la croyance, peuvent-ils faire l'objet d'une approche rigoureuse ? Dans cet ouvrage, Serge Ungar propose une étude structurée et méthodique de ces manifestations en s'appuyant sur plusieurs centaines de cas analysés. S'inscrivant dans une démarche scientifique, l'auteur distingue les témoignages exploitables des récits incertains, examine les différentes formes de manifestations (bruits, déplacements d'objets, apparitions, sensations), et met en perspective les grandes théories existantes. L'originalité de ce travail réside dans sa tentative de quantification des phénomènes de hantise et dans la proposition d'un modèle explicatif global, fondé sur des hypothèses issues à la fois de la physique et de la parapsychologie. Sans chercher à imposer une conclusion définitive, l'ouvrage ouvre des pistes de réflexion nouvelles et propose un cadre d'analyse pour un sujet encore largement inexpliqué. Un essai dense et structuré, destiné aux lecteurs souhaitant aborder les phénomènes de hantise avec un regard analytique et critique.