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#Manga

Les dents serrées mais la tête haute

Tokushige Kawakatsu, Shizou Fujieda

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Province de Shizuoka, au coeur des années 1950. C'est dans ce coin de campagne que moi, médecin grisonnant, je me suis établi avec ma femme. J'ai aussi une nièce : Honami. Elle vit normalement à Tokyo, mais ne manque jamais une occasion de prendre la fuite pour débarquer ici à l'improviste. En général, ces escapades ne durent jamais longtemps, mais cette fois-ci, elle ne semble pas disposée à repartir. A force d'insister pour connaître ses intentions, elle me confe son rêve de poursuivre ses études afin de devenir vétérinaire. Je décide alors de la soutenir dans cette voie...

Par Tokushige Kawakatsu, Shizou Fujieda
Chez Le Lézard Noir

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Auteur

Tokushige Kawakatsu, Shizou Fujieda

Editeur

Le Lézard Noir

Genre

Seinen/Homme

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Les dents serrées mais la tête haute

Tokushige Kawakatsu, Shizou Fujieda trad. Laurent Lemercier

Paru le 26/08/2026

276 pages

Le Lézard Noir

19,00 €

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