Les dents serrées mais la tête haute

Province de Shizuoka, au coeur des années 1950. C'est dans ce coin de campagne que moi, médecin grisonnant, je me suis établi avec ma femme. J'ai aussi une nièce : Honami. Elle vit normalement à Tokyo, mais ne manque jamais une occasion de prendre la fuite pour débarquer ici à l'improviste. En général, ces escapades ne durent jamais longtemps, mais cette fois-ci, elle ne semble pas disposée à repartir. A force d'insister pour connaître ses intentions, elle me confe son rêve de poursuivre ses études afin de devenir vétérinaire. Je décide alors de la soutenir dans cette voie...
Par
Tokushige Kawakatsu, Shizou Fujieda Chez
Le Lézard Noir
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