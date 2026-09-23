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#Essais

Shelby

Jason Boucher

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Shelby : la performance à l'américaine. Préfacé par Aaron Shelby, petit-fils du légendaire constructeur, cet ouvrage s'impose comme l'un des rares livres de référence consacrés à Carroll Shelby et Shelby American. Il retrace la vie de Carroll Shelby, son parcours en compétition et l'histoire complète des modèles Shelby dans un récit chronologique riche en détails et en anecdotes. De la première Cobra aux toutes dernières GT350 et Super Snake, l'ouvrage est richement illustré par de nombreuses photographies et documents d'archives. Après une brillante carrière de pilote au volant de Ferrari, Maserati et Jaguar - couronnée notamment par son élection au titre de meilleur pilote américain et sa victoire aux 24 Heures du Mans en 1959 avec Aston Martin -, Carroll Shelby fonde Shelby American en 1962 et lance son premier modèle : l'AC Cobra. Sa collaboration avec Ford marque un tournant décisif. Chargé d'incarner la nouvelle image sportive de la marque, il transforme la Mustang et donne naissance aux légendaires GT350 et GT500. Parallèlement, il joue un rôle déterminant dans la rivalité entre Ford et Ferrari en contribuant au développement de la mythique Ford GT40. Le pari est remporté en 1966 avec un triplé historique aux 24 Heures du Mans, puis de nouveau en 1967. Carroll Shelby poursuit ensuite son oeuvre chez Dodge, où il contribue au renouveau de la marque, avant de retrouver Shelby American et de renouer avec Ford. Il signe alors les déclinaisons les plus emblématiques de l'ère moderne : GT et GT-H, GT350, GT500, KR, Super Snake et autres F-150 Raptor.

Par Jason Boucher
Chez Glénat

|

Auteur

Jason Boucher

Editeur

Glénat

Genre

Marques et modèles automobiles

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Shelby

Jason Boucher

Paru le 23/09/2026

176 pages

Glénat

39,95 €

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