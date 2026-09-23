"La vérité sort de la bouche des enfants. Parfois, un enfant dit tout haut ce que personne n'arrivait à dire et qui, pourtant, crevait les yeux. Je n'accueille pas la parole des enfants dans mon cabinet depuis vingt ans par hasard. Leurs mots, souvent relégués au rang d'élucubrations, prennent une autre couleur lorsqu'on les écoute avec attention. Ils dévoilent le monde là où nous, adultes, l'avions oublié ou enseveli. Ils rendent à la vérité tout son éclat, réveillent nos yeux usés, déjouent nos marches automatiques et nos routines monotones. Pourtant, quand il s'agit d'écouter les enfants et de croire les violences dont ils sont l'objet, la surdité est le plus souvent de mise. Pourquoi cette vérité là est-elle si difficile à entendre et à croire ? " Un plaidoyer lumineux pour réhabiliter, comprendre et défendre la parole des enfants.