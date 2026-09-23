Shantaram Tome 2

Désormais initié aux usages du marché noir et de la fausse monnaie, Lin est devenue un rouage essentiel de la mafia de Bombay. Mais dans cette ville où les alliances se font et se défont dans le sang, le danger rôde à chaque coin de rue. Toujours hanté par son amour impossible pour Karla et meurtri par de douloureuses trahisons, Lin est entraîné par Khaderbhai dans une quête ultime qui le mènera bien au-delà des frontières de l'Inde. De Bombay aux montagnes escarpées d'un Afghanistan en guerre, des quartiers populaires aux champs de bataille, cette odyssée le précipite au coeur d'épreuves qui rudoieront son courage, ses convictions et son humanité.