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#Roman francophone

Shantaram Tome 2

Gregory David Roberts

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Désormais initié aux usages du marché noir et de la fausse monnaie, Lin est devenue un rouage essentiel de la mafia de Bombay. Mais dans cette ville où les alliances se font et se défont dans le sang, le danger rôde à chaque coin de rue. Toujours hanté par son amour impossible pour Karla et meurtri par de douloureuses trahisons, Lin est entraîné par Khaderbhai dans une quête ultime qui le mènera bien au-delà des frontières de l'Inde. De Bombay aux montagnes escarpées d'un Afghanistan en guerre, des quartiers populaires aux champs de bataille, cette odyssée le précipite au coeur d'épreuves qui rudoieront son courage, ses convictions et son humanité.

Par Gregory David Roberts
Chez J'ai lu

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Auteur

Gregory David Roberts

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Shantaram Tome 2

Gregory David Roberts trad. Pierre Guglielmina

Paru le 23/09/2026

864 pages

J'ai lu

10,50 €

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