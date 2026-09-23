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La bonne humeur de Loup Gris

Ronan Badel, Gilles Bizouerne

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Dans ce coffret : la première histoire de Loup gris dans un livre relié et la peluche du personnage, aux poils tout doux et à l'air très, très futé, pour s'amuser et faire vivre des tas d'aventures à cet anti-héros attachant. Un oeil plus petit que l'autre, un petit sourire ahuri, un petit bedon, des pattes façon ficello, des pieds boudinés... c'est Loup gris, à n'en point douter ! Une peluche de belle facture, de 20 centimètres de hauteur, avec deux matières et des finitions travaillées !

Par Ronan Badel, Gilles Bizouerne
Chez Editions Didier

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Auteur

Ronan Badel, Gilles Bizouerne

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres personnages

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La bonne humeur de Loup Gris

Ronan Badel, Gilles Bizouerne

Paru le 23/09/2026

36 pages

Editions Didier

22,90 €

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Scannez le code barre 9782278133031
9782278133031
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