La bonne humeur de Loup Gris

Dans ce coffret : la première histoire de Loup gris dans un livre relié et la peluche du personnage, aux poils tout doux et à l'air très, très futé, pour s'amuser et faire vivre des tas d'aventures à cet anti-héros attachant. Un oeil plus petit que l'autre, un petit sourire ahuri, un petit bedon, des pattes façon ficello, des pieds boudinés... c'est Loup gris, à n'en point douter ! Une peluche de belle facture, de 20 centimètres de hauteur, avec deux matières et des finitions travaillées !