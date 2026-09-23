Un défi de fou

Olivier de Kersauson m'avait prévenu : "Je crois finalement que t'as un rendez-vous avec toi-même. Et c'est pas facile d'avoir rendez-vous avec un con pareil. Mais le coût à payer sera plus élevé à ne pas y aller, vas-y sinon tu te boufferas les couilles toute ta vie, ce qui serait dommage ! " ... Alors j'ai écouté les sages conseils de ce grand marin, de cet ami cher : je me suis embarqué sur mon petit voilier avec un équipage que je ne connaissais pas pour vivre, sur tous les océans du monde, l'aventure la plus fabuleuse de toute mon existence... Et sans doute l'épreuve humaine la plus dure que je n'ai jamais eue à traverser. Jean d'Arthuys ex-président de W9, de Paris Première et des Girondins de Bordeaux, est aujourd'hui vigneron en Bourgogne et à Bandol. A plus de 50 ans, en 2023, il décide de mettre tout en oeuvre pour réaliser un rêve d'adolescent qui ne l'a jamais quitté : participer à la redoutable et prestigieuse Ocean Globe Race-Whitbread autour du monde.