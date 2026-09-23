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#Essais

A toi qui n'as pas renoncé à penser

François Jullien

ActuaLitté
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" Qu'est-ce qui, ces dernières années, s'est transformé silencieusement autour de nous, et même en nous, et nous ferait renoncer à penser ? Ne serons-nous plus que des sujets connectés, communicants et consommateurs ? Sous le règne du sociétal et du comportemental, de l' " influenceur " , de l' " événementiel " , sous l'empire de la coïncidence médiatique et du marché des idées, faisons-nous encore l'effort de penser ? Et d'abord en avons-nous le désir ? On s'insurge aujourd'hui - avec raison - du tarissement des ressources naturelles. Mais s'inquiète-t-on d'un tarissement similaire des ressources intellectuelles et même pense-t-on à y penser ? On appelle au débat, mais ce " débat " sait-il dé-coïncider de l'idéologie du jour ? Car une " philosophie " médiatique a rejeté dans l'ombre une philosophie plus exigeante, qui sache s'écarter du régime de l'opinion et soit d'élaboration. Un discours de raison - logos - trouve-t-il encore sa place dans la Cité ? Or, c'est le sort même de la démocratie qui est en cause face à la démagogie. Ne faut-il pas s'en alarmer ? C'est pourquoi je m'adresse à chacun, à Toi, parce que nous ne pouvons pas laisser s'affaisser le pouvoir de la pensée sans résister. "

Par François Jullien
Chez Grasset & Fasquelle

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Auteur

François Jullien

Editeur

Grasset & Fasquelle

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A toi qui n'as pas renoncé à penser

François Jullien

Paru le 23/09/2026

192 pages

Grasset & Fasquelle

19,00 €

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