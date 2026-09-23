Dans ce livre percutant, Thomas Chatterton Williams dresse le tableau des idées et des événements qui ont préparé le terrain au changement de paradigme en matière de justice sociale, le glissement vers un dogmatisme identitaire comme unique grille de lecture de nos sociétés. S'attaquant à la "théorie critique de la race" et à la toute-puissance des réseaux sociaux, il interroge le basculement qui a mené de la présidence d'Obama à la première élection de Trump, ainsi que le double choc qu'ont représenté la crise de la COVID-19 et le meurtre de George Floyd à l'été 2020. Williams montre à quel point cela a façonné notre manière de penser la diversité et la liberté d'expression, mais aussi modifié la manière dont on conçoit le maintien de l'ordre, le traitement de l'information, l'éducation, le langage et la création artistique. Thomas Chatterton Williams déplore que le libéralisme politique - fondement même d'une société ouverte et dynamique - traverse une crise existentielle, pris en étau entre les attaques conjuguées de la droite et de la gauche, renforcées par la prédominance de la vie numérique. Analyse incisive et ouvertement polémique de l'orthodoxie de la justice sociale, L'été de notre colère offre une réflexion aussi percutante que nécessaire sur notre place dans un monde en radicale mutation. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Colin Reingewirtz