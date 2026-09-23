"Encourager la Nation à croire que tout sera résolu par un homme, sans qu'elle intervienne elle-même, sans qu'elle choisisse et décide, c'est donner aux mauvais politiciens une chance inespérée". Pierre Mendès France, La vérité guidait leurs pas Avec le déclin des grandes idéologies et de l'influence des partis, la conquête de l'Elysée est devenue une aventure plus personnelle que politique. Les journalistes sont les chroniqueurs de l'épopée des candidats, de leurs trahisons, leurs chutes et leur impuissance croissante. Plus que de leurs idées. Ces simplifications de la vie politique sont aujourd'hui démultipliées par les réseaux sociaux et toujours plus de Françaises et de Français semblent tentés par le choix de l'autoritarisme. Qui osera proposer la fin de l'élection présidentielle au suffrage universel direct ? Arrêtons (vraiment) d'élire des présidents bouscule nos certitudes en interrogeant les mécanismes qui sous-tendent nos décisions politiques les plus fondamentales.