Sociologie des racismes

Quelles sont les origines historiques du racisme ? Quelles formes prend-il dans les situations coloniales, post-coloniales et post-esclavagistes ? Comment lutte-t-on contre lui ? Cet ouvrage propose une synthèse inédite de la recherche en sciences sociales sur les racismes et les antiracismes. Dans une perspective intersectionnelle et globale, Abdellali Hajjat analyse la pluralité des formes du racisme (antisémitisme, islamophobie, racisme anti-noir, anti-arabe, anti-asiatique ou anti-tsigane, etc.), leurs généalogies plurielles, la formation des sociétés racialisées et leurs articulations avec les rapports sociaux de classe, de genre, de sexualité. Il étudie aussi les aspects élémentaires des discours racistes et leur politisation dans les sociétés contemporaines, ainsi que les expériences individuelles, les mobilisations et les actions publiques face au racisme, donnant à voir l'ampleur et la diversité des travaux consacrés à ces questions.