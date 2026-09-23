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Sociologie des racismes

Abdellali Hajjat

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Quelles sont les origines historiques du racisme ? Quelles formes prend-il dans les situations coloniales, post-coloniales et post-esclavagistes ? Comment lutte-t-on contre lui ? Cet ouvrage propose une synthèse inédite de la recherche en sciences sociales sur les racismes et les antiracismes. Dans une perspective intersectionnelle et globale, Abdellali Hajjat analyse la pluralité des formes du racisme (antisémitisme, islamophobie, racisme anti-noir, anti-arabe, anti-asiatique ou anti-tsigane, etc.), leurs généalogies plurielles, la formation des sociétés racialisées et leurs articulations avec les rapports sociaux de classe, de genre, de sexualité. Il étudie aussi les aspects élémentaires des discours racistes et leur politisation dans les sociétés contemporaines, ainsi que les expériences individuelles, les mobilisations et les actions publiques face au racisme, donnant à voir l'ampleur et la diversité des travaux consacrés à ces questions.

Par Abdellali Hajjat
Chez Armand Colin

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Auteur

Abdellali Hajjat

Editeur

Armand Colin

Genre

discriminations, exclusion, ra

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Sociologie des racismes

Abdellali Hajjat

Paru le 23/09/2026

256 pages

Armand Colin

27,00 €

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Scannez le code barre 9782200643133
9782200643133
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