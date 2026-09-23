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Manuel de géostratégie

Philippe Boulanger

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Sous l'effet de la mondialisation et de l'accélération des échanges, une nouvelle géographie des rivalités et des tensions s'est dessinée depuis la fin de l'antagonisme des blocs. Les conflits, moins nombreux, sont désormais d'une tout autre nature (terrorisme international, tensions pour la maîtrise des ressources énergétiques, prolifération nucléaire...) et bouleversent profondément l'équilibre sécuritaire et militaire mondial. Pour mesurer l'ampleur de ces mutations, cet ouvrage présente un état des lieux et une analyse claire des grandes dynamiques actuelles : croissance des dépenses militaires mondiales, développement de l'intelligence économique comme arme stratégique ; limites de l'hyperpuissance américaine, reconstruction de puissances militaires vieillissantes (Russie), émergence de nouveaux acteurs stratégiques (Chine, Inde) et de nouvelles formes de menaces (terrorisme à revendication étatique, cyberguerres, armes de destruction massive), multiplication de zones de tension et de chaos échappant à tout contrôle international... Appuyée sur les données chiffrées les plus récentes, cette édition entièrement revue et augmentée offre une grille de lecture indispensable pour comprendre le nouvel ordre mondial, dans un environnement géostratégique toujours plus complexe.

Par Philippe Boulanger
Chez Armand Colin

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Auteur

Philippe Boulanger

Editeur

Armand Colin

Genre

Géographie humaine

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Manuel de géostratégie

Philippe Boulanger

Paru le 23/09/2026

512 pages

Armand Colin

34,00 €

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