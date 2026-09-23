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#Essais

Grand manuel de psychologie de l'éducation et de la formation

Philippe Carré, André Tricot

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Cet ouvrage vise trois objectifs : 1. réunir les résultats des recherche et les progrès accomplis dans le secteur de la psychologie de l'éducation et de la formation les plus récents et contribuer en cela à la croissance d'un champ de recherche qui ne bénéficie pas d'ouvrage de synthèse en français ; 2. promouvoir et outiller une approche "développement vie entière" (lifelong development) qui englobe les travaux réalisés en référence aux publics scolaires, post-scolaires et adultes tout au long de l'existence ; 3. encourager et renforcer la collaboration, tant en matière de recherche que d'expertise professionnelle, entre la psychologie et les sciences de l'éducation.

Par Philippe Carré, André Tricot
Chez Dunod

|

Auteur

Philippe Carré, André Tricot

Editeur

Dunod

Genre

Essais

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Grand manuel de psychologie de l'éducation et de la formation

Philippe Carré, André Tricot

Paru le 23/09/2026

720 pages

Dunod

58,00 €

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Scannez le code barre 9782100888931
9782100888931
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