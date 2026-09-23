Grand manuel de psychologie de l'éducation et de la formation

Cet ouvrage vise trois objectifs : 1. réunir les résultats des recherche et les progrès accomplis dans le secteur de la psychologie de l'éducation et de la formation les plus récents et contribuer en cela à la croissance d'un champ de recherche qui ne bénéficie pas d'ouvrage de synthèse en français ; 2. promouvoir et outiller une approche "développement vie entière" (lifelong development) qui englobe les travaux réalisés en référence aux publics scolaires, post-scolaires et adultes tout au long de l'existence ; 3. encourager et renforcer la collaboration, tant en matière de recherche que d'expertise professionnelle, entre la psychologie et les sciences de l'éducation.