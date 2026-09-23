"L'introduction la plus rapide et la plus approfondie à ma philosophie. Je ne crois pas qu'il soit possible de donner plus de substance en un espace aussi réduit". C'est ainsi que Nietzsche présente le Crépuscule des idoles. Rédigé en 1888, quand apparaissent les premiers témoignages de reconnaissance internationale, ce livre est conçu pour offrir la voie d'accès la plus efficace à la compréhension de ses principales "hétérodoxies philosophiques" et de l'originalité de son entreprise, qui culmine dans le projet de renversement de toutes les valeurs.