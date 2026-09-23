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L'effrayant livre de Bluey et Bingo

Hachette Jeunesse, Studios - ladybird books ltd Bbc

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Bluey et Bingo vivent dans une maison tout à fait normale. Enfin, presque... Venez donc la visiter si vous l'osez ! - Un livre ou retrouver l'univers drôle et attachant de Bluey - Des volets à soulever pour se faire peur... et surtout rigoler ! - Un livre plein de références aux aventures de la famille Bouvier Dès 2 ans. Résumé : Booouuuh ! Soulève les volets pour faire apparaître les terrifiantes surprises que BLUEY et BINGO t'ont préparées.

Par Hachette Jeunesse, Studios - ladybird books ltd Bbc
Chez Hachette

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Auteur

Hachette Jeunesse, Studios - ladybird books ltd Bbc

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

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L'effrayant livre de Bluey et Bingo

Hachette Jeunesse, Studios - ladybird books ltd Bbc

Paru le 23/09/2026

10 pages

Hachette

11,90 €

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Scannez le code barre 9782017376613
9782017376613
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