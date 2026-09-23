Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Ne croyez pas tout ce que vous pensez

Joseph Nguyen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le phénomène mondial revient dans une édition enrichie ! Découvrez de nouveaux chapitres et des exercices pratiques pour vous libérer enfin de l'anxiété et des pensées négatives... sans aucun effort de volonté. Vous sentez-vous prisonnier de l'anxiété, du doute ou de l'auto-sabotage ? Vous n'êtes pas seul. Dans ce livre percutant, Joseph Nguyen révèle une vérité libératrice : si la douleur est inévitable, la souffrance psychologique, elle, est optionnelle. Elle commence et se termine avec vos propres pensées. Découvrez comment mettre fin à vos boucles de pensées négatives et comment retrouver une paix intérieure profonde, sans avoir besoin de mobiliser une volonté à toute épreuve. Dans cette nouvelle édition enrichie, profitez d'un accompagnement sur mesure pour passer à la pratique : - Des chapitres inédits pour aller plus loin dans la gestion de vos pensées. - Des exercices d'introspection pour lâcher prise au quotidien. - Des poèmes originaux pour vous inspirer et vous reconnecter à votre intuition. Reprenez le pouvoir sur votre esprit. Retrouvez la joie du moment présent, quelles que soient les circonstances.

Par Joseph Nguyen
Chez Hachette

|

Auteur

Joseph Nguyen

Editeur

Hachette

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ne croyez pas tout ce que vous pensez par Joseph Nguyen

Commenter ce livre

 

Ne croyez pas tout ce que vous pensez

Joseph Nguyen

Paru le 30/09/2026

194 pages

Hachette

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017374060
9782017374060
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.