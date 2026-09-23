Ne croyez pas tout ce que vous pensez

Le phénomène mondial revient dans une édition enrichie ! Découvrez de nouveaux chapitres et des exercices pratiques pour vous libérer enfin de l'anxiété et des pensées négatives... sans aucun effort de volonté. Vous sentez-vous prisonnier de l'anxiété, du doute ou de l'auto-sabotage ? Vous n'êtes pas seul. Dans ce livre percutant, Joseph Nguyen révèle une vérité libératrice : si la douleur est inévitable, la souffrance psychologique, elle, est optionnelle. Elle commence et se termine avec vos propres pensées. Découvrez comment mettre fin à vos boucles de pensées négatives et comment retrouver une paix intérieure profonde, sans avoir besoin de mobiliser une volonté à toute épreuve. Dans cette nouvelle édition enrichie, profitez d'un accompagnement sur mesure pour passer à la pratique : - Des chapitres inédits pour aller plus loin dans la gestion de vos pensées. - Des exercices d'introspection pour lâcher prise au quotidien. - Des poèmes originaux pour vous inspirer et vous reconnecter à votre intuition. Reprenez le pouvoir sur votre esprit. Retrouvez la joie du moment présent, quelles que soient les circonstances.