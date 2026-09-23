Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Idlewood Tome 1

Villaire Alyssa, Alyssa Villaire

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La petite ville d'Idlewood adore les rumeurs. Et parmi ces rumeurs, la plus croustillante raconte que les De Luca sont des sorciers qui ont maudit les Barrion : toute personne tombant amoureuse d'un Barrion est condamnée à mourir. Raison suffisante, selon Penny Emberly, pour garder ses distances avec les deux familles. C'est lorsque sa mère tombe dans le coma, après avoir trouvé l'amour auprès d'une Barrion, que Penny comprend que la malédiction est réelle. Et que seuls Alonso De Luca et Corey Barrion pourront l'aider à la briser. Alors que le trio avance dans sa quête, de sombres secrets remontent à la surface. Et quand les sentiments s'en mêlent...

Par Villaire Alyssa, Alyssa Villaire
Chez Hachette

|

Auteur

Villaire Alyssa, Alyssa Villaire

Editeur

Hachette

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Idlewood Tome 1 par Villaire Alyssa, Alyssa Villaire

Commenter ce livre

 

Idlewood Tome 1

Villaire Alyssa, Alyssa Villaire trad. Morgane Bratschi

Paru le 23/09/2026

486 pages

Hachette

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017343806
9782017343806
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.