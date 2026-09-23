Idlewood Tome 1

La petite ville d'Idlewood adore les rumeurs. Et parmi ces rumeurs, la plus croustillante raconte que les De Luca sont des sorciers qui ont maudit les Barrion : toute personne tombant amoureuse d'un Barrion est condamnée à mourir. Raison suffisante, selon Penny Emberly, pour garder ses distances avec les deux familles. C'est lorsque sa mère tombe dans le coma, après avoir trouvé l'amour auprès d'une Barrion, que Penny comprend que la malédiction est réelle. Et que seuls Alonso De Luca et Corey Barrion pourront l'aider à la briser. Alors que le trio avance dans sa quête, de sombres secrets remontent à la surface. Et quand les sentiments s'en mêlent...