Les Baguettes divinatoires : Animaux Totems

CONNECTEZ-VOUS A LA PUISSANCE DES ANIMAUX TOTEMS Ce coffret réinvente la guidance intuitive en vous connectant à la sagesse ancestrale du monde animal. 78 BAGUETTES, 78 MESSAGES, UNE GUIDANCE IMMEDIATE. Chaque totem porte une énergie précise : force, guérison, clairvoyance... En tirant un animal, vous recevez un message clair pour éclairer une situation ou vous recentrer. Accessible à tous, sans connaissance préalable au chamanisme, ce rituel ludique ouvre la voie à une intuition libre et profonde. SECOUEZ. TIREZ. LISEZ.