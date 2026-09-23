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Les Baguettes divinatoires : Animaux Totems

Le lotus et l'éléphant, A préciser

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CONNECTEZ-VOUS A LA PUISSANCE DES ANIMAUX TOTEMS Ce coffret réinvente la guidance intuitive en vous connectant à la sagesse ancestrale du monde animal. 78 BAGUETTES, 78 MESSAGES, UNE GUIDANCE IMMEDIATE. Chaque totem porte une énergie précise : force, guérison, clairvoyance... En tirant un animal, vous recevez un message clair pour éclairer une situation ou vous recentrer. Accessible à tous, sans connaissance préalable au chamanisme, ce rituel ludique ouvre la voie à une intuition libre et profonde. SECOUEZ. TIREZ. LISEZ.

Par Le lotus et l'éléphant, A préciser
Chez Hachette

|

Auteur

Le lotus et l'éléphant, A préciser

Editeur

Hachette

Genre

Arts divinatoires

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Les Baguettes divinatoires : Animaux Totems

Le lotus et l'éléphant, A préciser

Paru le 23/09/2026

78 pages

Hachette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782017342984
9782017342984
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