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#Roman jeunesse

S.O.S formule magique !

Fanny Joly-Berbesson, Stéphanie Alastra, Fanny Joly

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STARGLISS, LOUPIOTE et TAGADA, les SORCIERES D'ENFER, ont un méga-supra-urgent problème ! Les rollers de Stargliss sont cassés, les meringues de Loupiote sont carbonisées... Et voilà que Tromosh part à un congrès magique ultra-secret. Mais (incroyable ! ) elle leur laisse une formule pour tout arranger. Seul souci : impossible de comprendre son écriture. Prudence ! Il ne faudrait pas qu'un mauvais sort empire la situation... Dès 6 ans, à lire seul(e) ou accompagné(e) !

Par Fanny Joly-Berbesson, Stéphanie Alastra, Fanny Joly
Chez Play Bac

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Auteur

Fanny Joly-Berbesson, Stéphanie Alastra, Fanny Joly

Editeur

Play Bac

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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S.O.S formule magique !

Fanny Joly-Berbesson, Stéphanie Alastra, Fanny Joly

Paru le 23/09/2026

32 pages

Play Bac

5,99 €

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Scannez le code barre 9791070162767
9791070162767
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