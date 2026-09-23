S.O.S formule magique !

STARGLISS, LOUPIOTE et TAGADA, les SORCIERES D'ENFER, ont un méga-supra-urgent problème ! Les rollers de Stargliss sont cassés, les meringues de Loupiote sont carbonisées... Et voilà que Tromosh part à un congrès magique ultra-secret. Mais (incroyable ! ) elle leur laisse une formule pour tout arranger. Seul souci : impossible de comprendre son écriture. Prudence ! Il ne faudrait pas qu'un mauvais sort empire la situation... Dès 6 ans, à lire seul(e) ou accompagné(e) !