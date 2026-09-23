Scientifiction

Peut-on vraiment utiliser un canon pour aller dans l'espace comme Jules Verne ? Le voyage lunaire de Tintin imaginé par Hergé est-il réaliste ? Comment la gravité artificielle est-elle devenue un concept emblématique du cinéma et de la SF grâce à Kubrick ? Peut-on voyager dans l'espace à travers les trous de vers comme dans Interstellar ? Peut-on faire revivre des dinosaures comme Spielberg ? A travers les grandes oeuvres de science-fiction, Etienne Ledolley Poher raconte l'incroyable histoire de la recherche scientifique. Une rencontre de la culture populaire et de l'histoire des sciences.