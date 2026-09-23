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Eagle Tome 4 . Perfect edition

Kaiji Kawaguchi

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En Floride, Takashi assiste à la conférence de presse de Maria pour vérifier la véracité de ses déclarations. Alors qu'il réfléchit dans sa voiture à la manière de l'aborder, il est témoin d'une scène qui le terrifie, mais à laquelle il ne peut rester indifférent. Cet imprévu compromettra-t-il ses plans ? Kaiji Kawaguchi est désormais un auteur incontournable du catalogue Panini. Après Seizon Life, Confession ou plus récemment Cocoro, nous sommes heureux de proposer Eagle, l'une de ses oeuvres majeures, dans une édition grand format qui met pleinement en valeur cette fresque politique. Kawaguchi y explore les coulisses d'une élection présidentielle américaine sous haute tension. A travers ses deux protagonistes, il dévoile un univers où les faux-semblants règnent et où chaque avancée se gagne de haute lutte. Instructif, tendu et remarquablement construit, Eagle captive de bout en bout, porté par un candidat mystérieux qui semble avoir une raison bien précise d'avoir choisi Takashi.

Par Kaiji Kawaguchi
Chez Panini France

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Auteur

Kaiji Kawaguchi

Editeur

Panini France

Genre

Seinen/Homme

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Eagle Tome 4 . Perfect edition

Kaiji Kawaguchi

Paru le 23/09/2026

400 pages

Panini France

16,99 €

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