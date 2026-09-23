Le Maître Jedi Obi-Wan Kenobi a pris Anakin Skywalker comme Padawan, mais le jeune garçon, influencé par Palpatine, doute de sa vocation. En mission sur une planète désolée, maître et apprenti combattent côte à côte et apprennent à mieux se connaître. Retrouvez ce récit dans une édition luxueuse, accompagnée d'autres histoires consacrées aux deux héros. Cette mini-série de 2016 signée Charles Soule (Daredevil, Lando, Dark Vador, Star Wars, Kylo Ren) est devenue un classique, notamment grâce aux dessins de Marco Checchetto (Les ruines de l'Empire, Captain Phasma). Elle est ici proposée dans une édition luxueuse, à l'instar de Dark Vador - Cible ou Dark Maul - Cendres.