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Maître et apprenti

Charles Soule, Marco Checchetto

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Le Maître Jedi Obi-Wan Kenobi a pris Anakin Skywalker comme Padawan, mais le jeune garçon, influencé par Palpatine, doute de sa vocation. En mission sur une planète désolée, maître et apprenti combattent côte à côte et apprennent à mieux se connaître. Retrouvez ce récit dans une édition luxueuse, accompagnée d'autres histoires consacrées aux deux héros. Cette mini-série de 2016 signée Charles Soule (Daredevil, Lando, Dark Vador, Star Wars, Kylo Ren) est devenue un classique, notamment grâce aux dessins de Marco Checchetto (Les ruines de l'Empire, Captain Phasma). Elle est ici proposée dans une édition luxueuse, à l'instar de Dark Vador - Cible ou Dark Maul - Cendres.

Par Charles Soule, Marco Checchetto
Chez Panini France

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Auteur

Charles Soule, Marco Checchetto

Editeur

Panini France

Genre

Comics divers

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Maître et apprenti

Charles Soule, Marco Checchetto trad. Thomas Davier

Paru le 23/09/2026

136 pages

Panini France

39,95 €

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