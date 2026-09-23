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#Comics

Visions

Peach Momoko, Takashi Okazaki

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Découvrez la galaxie Star Wars revisitée par deux talentueux créateurs japonais. Takashi Okazaki poursuit les aventures de son Ronin, déjà aperçu dans deux épisodes de la série animée Star Wars Visions, tandis que Peach Momoko offre son interprétation de la Force et des Sith. De nombreux bonus, rares et inédits en France, complètent ce volume. La série animée Star Wars Visions (déjà 3 saisons) donne carte blanche à des studios d'animation et à des auteurs pour proposer leur vision de Star Wars. Le concept a été décliné en romans et en comics. Ici, ce tome, compile tous les récits de Takashi Okazaki et Peach Momoko, y compris ceux publiés sous forme de primes depuis 2024. On y retrouve également un récit de Peach Momoko tiré de Dark Vador : Black White & Red ainsi qu'une galerie de bonus et de couvertures de l'autrice.

Par Peach Momoko, Takashi Okazaki
Chez Panini France

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Auteur

Peach Momoko, Takashi Okazaki

Editeur

Panini France

Genre

Comics divers

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Visions

Peach Momoko, Takashi Okazaki

Paru le 30/09/2026

144 pages

Panini France

24,00 €

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Scannez le code barre 9791039147224
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