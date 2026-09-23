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#Roman francophone

Le silence des monstres

Jay Crownover

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Un mariage arrangé. Une haine ancienne. Une attirance impossible. En tant qu'héritier d'un empire financier, Win Halliday n'a jamais pu dévier du plan minutieusement orchestré par sa mère tyrannique depuis sa naissance. Et, quand son frère cadet a autrefois fui pour se marier par amour plutôt que par raison, il a compris que ses propres désirs pesaient très peu dans la balance des exigences familiales, surtout en matière de mariage. La matriarche a déjà sélectionné les candidates parfaites. Hélas, aucune ne trouve grâce à ses yeux. Son choix s'est d'ailleurs déjà porté sur Channing Harvey, une femme tout à fait ordinaire que sa mère exècre. Leur passé commun regorge de rancoeur et de malentendus qui rendent toute réconciliation impossible. Peu importe. Win ne rêve pas d'amour éternel, juste de liberté. Pour la première fois de sa vie, il prend une décision par lui-même et se moque des conséquences. Et rien ne l'arrêtera, pas même le refus catégorique de la future mariée. Quand deux personnes que tout oppose sont contraintes de s'unir pour sauver un empire familial, la tension ne tarde pas à devenir explosive... Plongez au coeur de rivalités, de secrets bien gardés et de rancunes anciennes.

Par Jay Crownover
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Jay Crownover

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

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Le silence des monstres

Jay Crownover trad. Lorraine Cocquelin

Paru le 23/09/2026

282 pages

MXM Bookmark

19,99 €

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