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Calendrier de l'avent

Paul Martin, Léa German

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Un calendrier de l'Avent original et ludique pour attendre Noël dans l'univers des Enigmes à tous les étages ! Le Père Noël a disparu ! Il faut le retrouver ! Ce Calendrier, imaginé par l'auteur de la collection à succès des Enigmes à tous les étages, est destiné aux enfants à partir de 7 ans. Au fil des 24 fenêtres, des indices permettront à l'enfant de découvrir qui est responsable de la disparition du Père Noël et de son assistant. Attendre Noël en s'amusant Déduction, observation, logique... le tout, parsemé d'humour : les fans des Enigmes à tous les étages pourront patienter en attendant Noël tout en s'amusant.

Par Paul Martin, Léa German
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Paul Martin, Léa German

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

calendrier de l'avent

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Calendrier de l'avent

Paul Martin, Léa German

Paru le 23/09/2026

4 pages

Bayard jeunesse

12,90 €

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