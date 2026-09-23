Une année complètement givrée

Pour oublier sa rupture avec Osiris et faire le point sur ses envies, l'apprentie déesse Athéna a décidé de parcourir le monde. Son premier stop, c'est Asgard, où elle va retrouver ses amis Thor et Hermès. Une saison dans le panthéon nordique Les contrées nordiques recèlent finalement tant que charme qu'Athéna décide de s'y attarder. Ca sera l'occasion de nouer de nouvelles amitiés, mais aussi de découvrir de nouvelles croyances et cultures, de se débattre avec de nouveaux méchants... et, surtout, de repartir sur de nouvelles bases ! Apprentie déesse, vraie jeune fille Amitié, école, chagrins d'amour... Derrière le twist de l'humour et de la mythologie, les lectrices sauront retrouver leurs problématiques, et s'identifieront sans peine à cette jeune déesse un peu perdue dans ses sentiments. Une série publiée tous les mois dans le magazine Julie (Milan presse)