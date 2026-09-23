Ce calendrier de l'Avent unique, inspiré de faits réels, vous plonge chaque jour dans les abîmes les plus sombres de l'âme humaine. Du 1er décembre au réveillon de Noël, découvrez chaque jour une affaire criminelle passionnante, racontée de manière authentique, concise, captivante et bouleversante à la fois. Qu'il s'agisse de meurtres en série atroces, de crimes passionnels ou de disparitions mystérieuses, les affaires sont variées. Les récits sont complétés par des aperçus fascinants sur le monde de la psychologie criminelle et du travail d'enquête : qu'est-ce qui pousse les gens à commettre des meurtres ? Comment travaillent les profileurs et les enquêteurs ? Quels schémas identifient-ils chez les tueurs en série ? Chacune des 24 histoires est également disponible en version vidéo, accessible directement sur votre smartphone ou votre tablette au moyen d'un QR code. Vous pourrez ainsi suivre ces affaires passionnantes même lors de vos déplacements ou - pourquoi pas ? - de la dégustation d'un bon vin ou d'un chocolat chauds, après avoir visité le marché de Noël. Ce livre de l'Avent sombre a été rédigé par les créateurs de la célèbre chaîne YouTube "Chemin du crime", qui rassemble des centaines de milliers de spectateurs devant des vidéos captivantes relatant des crimes réels. Ce livre passionnera les amateurs de faits divers criminels, les enquêteurs amateurs et tous ceux qui trouvent les calendriers de l'Avent traditionnels trop... inoffensifs ou ennuyeux.