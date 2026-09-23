La sélectivité alimentaire racontée aux enfants

Lorsque c'est l'heure du repas, Sofia n'éprouve aucun plaisir : elle est souvent incapable de manger ce qui se trouve dans son assiette. Découvrir de nouvelles saveurs ou textures est trop difficile pour elle, et lui fait parfois peur. Heureusement, avec l'aide de son père et d'une nutritionniste, elle apprendra à s'exposer graduellement à la variété alimentaire. Votre enfant choisit-il toujours les mêmes aliments ? Veut-il toujours savoir ce qu'il y aura au menu ? Eprouve-t-il de l'anxiété et du dégoût en mangeant ? Refuse-t-il de goûter de nouveaux plats ? Si c'est le cas, ce conte illustré saura vous aider. Il aborde la question du trouble du comportement alimentaire restrictif ou évitant et ses enjeux, afin que vous et votre enfant puissiez mieux comprendre ce qui se passe dans son corps et dans son cerveau. Vous y trouverez plusieurs trucs et stratégies pour l'accompagner vers des expositions alimentaires progressives. Vous verrez, cela permettra aux repas d'être agréables pour toute la famille !