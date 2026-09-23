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#Imaginaire

Avant impact

Michel Douard

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A Paris, Lucie attend le retour de son mari, lorsqu'à la radio, une nouvelle tombe : un astéroïde va s'écraser sur l'Europe dans quelques jours, condamnant le continent à une destruction totale. Pour elle, comme pour Tom, Inès, Luis, David, Tonio, Imani ou Bilal, il faut désormais fuir. Quitter l'Europe pour l'Afrique, les Etats-Unis ou ailleurs pour espérer sauver sa vie. Dans une France plongée dans la terreur et le chaos, au milieu des scènes de violence, de sauvagerie et de folie, ils tentent de rejoindre la mer où un bateau de la dernière chance les attend. Le compte à rebours est lancé. Avant l'impact, avant les tsunamis, le feu dévastateur et l'onde de choc. Sur la route, tous sont guidés par un espoir insensé : survivre dans un monde qui s'effondre. Mais le chemin vers l'océan est long et le danger ne vient plus seulement du ciel... il vient d'abord des hommes. Dans cette quête éperdue, parviendront-ils à se sauver sans perdre leur humanité ?

Par Michel Douard
Chez City Editions

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Auteur

Michel Douard

Editeur

City Editions

Genre

Science-fiction

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Avant impact

Michel Douard

Paru le 10/09/2026

396 pages

City Editions

21,90 €

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