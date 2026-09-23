L'Orpailleuse

Début du XXe siècle, en Normandie. Octavie aime Gaston, un guérisseur talentueux qui lui enseigne tout ce qu'il sait à propos des plantes et de leurs pouvoirs thérapeutiques. Seulement, leur idylle tourne court : au village des vaches meurent mystérieusement et pour les habitants du coin, le criminel est évident. Accusé de sorcellerie Gaston est envoyé au bagne de Cayenne après un procès expéditif. Révoltée, Octavie refuse d'abandonner Gaston à son sort et brave tous les interdits. Déguisée en homme, elle devient Octave et embarque clandestinement pour le rejoindre en Guyane. Mais une fois sur place Octave va devoir trouver sa place dans un environnement quasi exclusivement masculin et dominé par l'administration coloniale.