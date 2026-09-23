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L'Orpailleuse

Fred Bernard, Julia Billet

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Début du XXe siècle, en Normandie. Octavie aime Gaston, un guérisseur talentueux qui lui enseigne tout ce qu'il sait à propos des plantes et de leurs pouvoirs thérapeutiques. Seulement, leur idylle tourne court : au village des vaches meurent mystérieusement et pour les habitants du coin, le criminel est évident. Accusé de sorcellerie Gaston est envoyé au bagne de Cayenne après un procès expéditif. Révoltée, Octavie refuse d'abandonner Gaston à son sort et brave tous les interdits. Déguisée en homme, elle devient Octave et embarque clandestinement pour le rejoindre en Guyane. Mais une fois sur place Octave va devoir trouver sa place dans un environnement quasi exclusivement masculin et dominé par l'administration coloniale.

Par Fred Bernard, Julia Billet
Chez Rue de Sèvres

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Auteur

Fred Bernard, Julia Billet

Editeur

Rue de Sèvres

Genre

Divers

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L'Orpailleuse

Fred Bernard, Julia Billet

Paru le 23/09/2026

112 pages

Rue de Sèvres

20,00 €

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Scannez le code barre 9782810208685
9782810208685
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