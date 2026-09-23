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Le guide complet du lipoedème

Manon Chavaudrey

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Le lipoedème, ou la "maladie des jambes poteaux", est encore trop souvent confondu avec de l'obésité, de la rétention d'eau ou une simple cellulite. Pourtant, il s'agit d'une véritable maladie du tissu adipeux et conjonctif, inflammatoire et génétique, avec une composante hormonale, qui touche près de 10 % des femmes. Pour celles qui en sont atteintes, comprendre ce qui se joue dans leur corps est essentiel. Kinésithérapeute spécialisée en santé de la femme et elle-même concernée, Manon Chavaudrey rassemble dans cet ouvrage accessible et rigoureux les connaissances actuelles indispensables pour appréhender cette maladie encore sous-diagnostiquée, comprendre les adaptations corporelles nécessaires, apaiser les douleurs, et envisager ou non la reconstruction. A partir des données scientifiques les plus récentes, l'autrice nous explique : les fondements du lipoedème : ses origines inflammatoires, hormonales et génétiques, ses mécanismes physiopathologiques et ce qui distingue réellement cette maladie du surpoids, de la rétention d'eau ou du lymphoedème ; les repères cliniques essentiels : stades, types, critères diagnostiques, diagnostics différentiels, ainsi que les impacts réels sur la circulation, le système lymphatique, les muscles, les articulations et le psychisme ; des exercices simples réalisables chez soi, pour soulager la douleur, améliorer la circulation et réduire la sensation de lourdeur ; des gestes d'auto-soin et de routines quotidiennes pour limiter l'évolution de la maladie et retrouver du confort. Un guide complet et indispensable pour toutes celles qui souhaitent mieux interpréter leurs symptômes, mais aussi pour tous les professionnels désireux de mieux accompagner leurs patientes.

Par Manon Chavaudrey
Chez Editions Dangles

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Auteur

Manon Chavaudrey

Editeur

Editions Dangles

Genre

Autres maux

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Le guide complet du lipoedème

Manon Chavaudrey

Paru le 23/09/2026

304 pages

Editions Dangles

24,50 €

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Scannez le code barre 9782703313465
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