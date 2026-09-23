Le marathon ne s'arrête pas

Dans Le Marathon, Rob Kenner livre la première biographie approfondie de cet artiste légendaire. Rappeur, entrepreneur et activiste visionnaire, Nipsey Hussle a marqué sa génération avec des paroles motivantes et une stratégie d'affaires révolutionnaire. Tragiquement assassiné dans le quartier même qu'il cherchait à revitaliser, son histoire est un puissant symbole de résilience et d'engagement. Pour Nipsey, Le Marathon n'était pas qu'un titre de mixtape ou le nom d'un magasin de vêtements : c'était une philosophie de vie. Une métaphore pour la quête incessante de l'excellence et la détermination à surmonter l'adversité, jour après jour. Il courait sa course pour réussir selon ses propres termes, tout en rêvant d'emmener sa communauté entière sur la ligne d'arrivée. A travers des reportages de terrain et des interviews saisissantes, ce livre explore en profondeur l'homme, sa vision et son impact durable. Le Marathon place Nipsey Hussle dans un contexte historique et décrypte son héritage complexe.