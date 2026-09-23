Un livre-jeu unique pour t'amuser avec les monstres d'Halloween ! Lis ton documentaire pour découvrir des infos insolites et rigolotes sur ces personnages effrayants : vampires, loups-garous, sorcières et morts-vivants... Puis déplie ton livre pour le transformer en imagier GEANT rempli de jeux avec plus de 30 autocollants phosphorescents ! Crée ton manoir hanté et fais des jeux pour t'amuser avec les drôles d'invités venus célébrer les 340 ans de Dracula... Une expérience ludique et immersive pour apprendre en s'amusant, à la maison ou en voyage.