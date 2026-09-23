Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Si le vin ne te rend pas génial, essaye une autre bouteille

Christophe Esnault

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le concept du recueil est simple : chaque poème s'ouvre comme une bouteille — étiquette, millésime, lieu — puis dévie. Ce qui se verse alors, ce sont des fragments de vie. " Si le vin ne te rend pas génial, essaye une autre bouteille " est un livre sur ce qui reste quand on continue d'écrire, d'aimer, et de tenir debout. Christophe Esnault développe une oeuvre fragmentaire et incarnée, traversée par les expériences du vivre. Il écrit dans une langue directe, au plus près des intensités du réel. Il a déjà publié aux éditions Æthalidès les recueils " Lettre au recours chimique " et " Pas même le boucher ".

Par Christophe Esnault
Chez Aethalidès

|

Auteur

Christophe Esnault

Editeur

Aethalidès

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Si le vin ne te rend pas génial, essaye une autre bouteille par Christophe Esnault

Commenter ce livre

 

Si le vin ne te rend pas génial, essaye une autre bouteille

Christophe Esnault

Paru le 23/09/2026

76 pages

Aethalidès

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782491517779
9782491517779
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.