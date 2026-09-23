Le concept du recueil est simple : chaque poème s'ouvre comme une bouteille — étiquette, millésime, lieu — puis dévie. Ce qui se verse alors, ce sont des fragments de vie. " Si le vin ne te rend pas génial, essaye une autre bouteille " est un livre sur ce qui reste quand on continue d'écrire, d'aimer, et de tenir debout. Christophe Esnault développe une oeuvre fragmentaire et incarnée, traversée par les expériences du vivre. Il écrit dans une langue directe, au plus près des intensités du réel. Il a déjà publié aux éditions Æthalidès les recueils " Lettre au recours chimique " et " Pas même le boucher ".