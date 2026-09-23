Les Premières années

Clover prend sur elle car elle déteste Bennett, son riche ami d'enfance... Mais elle a obtenu une bourse qui exige qu'elle vive sur le campus et ce faux mariage avec lui est sa seule chance d'y parvenir. Bennett, charmeur, brillant, estime qu'il lui doit bien ça. Mais surtout quelque chose en lui veut retrouver les bonnes grâces de Clover. Mais vivre ensemble s'avère plus simple que ce qu'ils imaginaient. Et c'est bien le problème. Alors que le compte-à-rebours jusqu'à la fin de leur arrangement s'égrène, ils vont devoir gérer bien plus que de la simple attirance et peut-être enfin chasser les fantômes du passé. Car Clover a une revanche à prendre sur la vie et des blessures à guérir. Quant à Bennett... il n'est pas aussi nonchalant qu'il voudrait le faire croire et son coeur pourrait bien ne pas encaisser d'autres bleus. "J'ai adoré cette histoire hilarante et sexy... ne partez pas en vacances sans ce livre ! " - Rosie Walsh "Charment, sexy et drôle. J'ai tellement aimé! " - Marian Keyes ENEMIES TO LOVERS - GRUMPY/SUNSHINE