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#Roman francophone

Fangirl

R.G. Angel

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Une fangirl ne pardonne pas... surtout quand il s'agit de son héros. Amy Sinclair ne s'attendait pas à ce que son plus grand coup de coeur devienne sa plus grande déception. Elle est tombée amoureuse du prince Anlon dès leur première rencontre - gentil, brillant... et désespérément fictif. Alors quand un grand studio rachète les droits et confie le rôle à Jake Hollander, star hollywoodienne des films d'action plus connue pour ses abdos que pour son jeu d'acteur, Amy est furieuse. Se défouler sur le site de fans n'était peut-être pas son idée la plus brillante. Mais cela pourrait bien en valoir la peine lorsque son message attire l'attention d'Elijah Cohen, un artiste des effets spéciaux, geek et attachant, qui semble être son partenaire idéal... même s'il vit à l'autre bout du monde.

Par R.G. Angel
Chez Editions Plot Twist

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Auteur

R.G. Angel

Editeur

Editions Plot Twist

Genre

Comédie romantique et humorist

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Fangirl

R.G. Angel trad. Elodie Coello

Paru le 23/09/2026

400 pages

Editions Plot Twist

16,50 €

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