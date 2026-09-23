Expédition sauvetage

Dragons en danger ! Pas de repos pour les braves : les dragons de compagnie sont en danger, une fois encore. Marjane et ses amis sont sur le qui-vive. Ils réussissent à s'inscrire dans un camp de vacances, tout près du campement d'un étrange groupuscule. Ces militants anti-dragons inondent le Web de propagande alarmiste et menacent réellement l'existence paisible des dragons... Les enfants sont décidés à enquêter et à riposter tant sur Internet que sur le terrain. En avant, l'aventure ! Une série passion Les dragons sont un grand thème passion pour cette tranche d'âge. Et ils sont présentés dans cette série sous un angle et dans un genre tout à fait originaux et super réjouissants. Duo de choc et format séduisant Claire Frossard et Nancy Pena, un talentueux duo d'autrice-illustratrice, bien connu des libraires, pour une création française haut de gamme ! Un format richement illustré sur toutes les pages, avec une mise en page aérée et dynamique, pour une lecture facile et confortable.