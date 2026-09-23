Abracad... Atchoum !

Un rhume, un chat tricolore, une souris magique... et des objets qui s'emballent à chaque ATCHOUM ! Oserez-vous grimper sur le toit avec Calico et Mimolette ? Préparez-vous à rigoler : le toit de Calico, la chatte la plus futée de la ville, devient en quelques claquements de moustache un terrain de folie ! Entre une cafetière enrhumée et un grille-pain qui se balade sur pattes, rien ne va plus depuis que Mimolette, sa meilleure amie souris (un brin maladroite mais tellement rigolote), éternue de la magie. Quand la peur du vétérinaire s'en mêle, le sourire est garanti, tout comme la tendresse entre les deux amies. Après un premier tome haut en couleur (Voeux pourris), retrouvez les folles aventures de Calico, la chatte au drôle de pelage, et de sa nouvelle meilleure amie, la souris magique Mimolette. Dans cette édition, le texte, tout en majuscules, est idéal pour les jeunes lecteurs, et s'accompagne d'un guide pédagogique avec des activités et d'un poster à collectionner !