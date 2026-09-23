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Affiches du chemin de fer

Thierry Favre

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A travers les affiches des compagnies ferroviaires françaises, européennes et américaines, cet ouvrage trace un panorama complet des affiches du chemin de fer, une industrie qui se développe dans le monde entier au cours des années 1850. Beaucoup d'entre elles ilustrent davantage l'idée du voyage et du tourisme - en promouvant les bords de mer, les sports d'hiver ou les lacs et stations thermales - que les prouesses techniques des trains et du matériel roulant. Ancrées dans leur époque, signées d'Hugo Alesi, Alfons Mucha, Geo Dorival, Roger Broders (quasiment employé à plein temps par le célèbre PLM, Paris-Lyon-Méditerranée), Leslie Ragan, Adolphe Mouron, dit Cassandre, Alexandre Alexeïeff, Pierre Fix-Masseau, Pierre Zenobel, Terence Cueno, Raymond Savignac, Bernard Villemot et de tant d'autres, elles suivent les mouvements artistiques : Art nouveau, Art déco, dessin "graphique" des années 60, puis disparaissent pour laisser la place à l'utilisation de la photographie et du montage numérique. Un bel ouvrage à feuilleter pour le plaisir de rêver aux voyages ferroviaires d'antan.

Par Thierry Favre
Chez Citadelles et Mazenod

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Auteur

Thierry Favre

Editeur

Citadelles et Mazenod

Genre

Train, tram, métro

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Affiches du chemin de fer

Thierry Favre

Paru le 30/09/2026

184 pages

Citadelles et Mazenod

77,00 €

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Scannez le code barre 9782386111105
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