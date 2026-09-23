Diablo Tejano

AU BOUT DE LA PISTE, IL Y A BLANCO. ENTRE LES DEUX : LA POUSSIERE, LES CADAVRES... ET SINISTERRA. Tandis que Blanco poursuit sa cavale avec Nancy pour "otage" , Sinisterra et le shérif Barret se lancent à ses trousses dans les terres arides du Texas. Mais leur traque croise bientôt celle d'un passé plus noir encore : vieux crimes, pendaisons, secrets de filiation et vengeance implacable ressurgissent au coeur d'un Ouest sans pardon. Face à Blanco et au redoutable Rogelia, ancien chasseur de primes de légende, Sinisterra devra frapper vite, juste... et survivre à ses propres démons.