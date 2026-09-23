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Diablo Tejano

Christophe Bec

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AU BOUT DE LA PISTE, IL Y A BLANCO. ENTRE LES DEUX : LA POUSSIERE, LES CADAVRES... ET SINISTERRA. Tandis que Blanco poursuit sa cavale avec Nancy pour "otage" , Sinisterra et le shérif Barret se lancent à ses trousses dans les terres arides du Texas. Mais leur traque croise bientôt celle d'un passé plus noir encore : vieux crimes, pendaisons, secrets de filiation et vengeance implacable ressurgissent au coeur d'un Ouest sans pardon. Face à Blanco et au redoutable Rogelia, ancien chasseur de primes de légende, Sinisterra devra frapper vite, juste... et survivre à ses propres démons.

Par Christophe Bec
Chez Editions Oxymore

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Auteur

Christophe Bec

Editeur

Editions Oxymore

Genre

Western

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Diablo Tejano

Christophe Bec

Paru le 23/09/2026

52 pages

Editions Oxymore

16,50 €

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Scannez le code barre 9782385611767
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