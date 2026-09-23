Saperlipopette Josette !

Marcella pensait avoir tout prévu... jusqu'au jour où elle se retrouve sans travail. Contrairement à ce qu'elle imaginait, cette tuile l'entraîne dans une drôle d'aventure, ou plutôt dans une caravane un peu bancale, près de la frontière belge, en plein hiver. Mais quand un camping-car s'installe près d'elle, la jeune femme est loin d'imaginer ce que ce nouveau départ lui réserve. Marcella va comprendre que parfois, la vie enlève tout... pour mieux redonner. Et si ce contretemps était finalement le début d'un avenir ensoleillé ?