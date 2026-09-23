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#Roman francophone

Saperlipopette Josette !

Pascale Bordes

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Marcella pensait avoir tout prévu... jusqu'au jour où elle se retrouve sans travail. Contrairement à ce qu'elle imaginait, cette tuile l'entraîne dans une drôle d'aventure, ou plutôt dans une caravane un peu bancale, près de la frontière belge, en plein hiver. Mais quand un camping-car s'installe près d'elle, la jeune femme est loin d'imaginer ce que ce nouveau départ lui réserve. Marcella va comprendre que parfois, la vie enlève tout... pour mieux redonner. Et si ce contretemps était finalement le début d'un avenir ensoleillé ?

Par Pascale Bordes
Chez La grande vague

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Auteur

Pascale Bordes

Editeur

La grande vague

Genre

Comédie romantique et humorist

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Saperlipopette Josette !

Pascale Bordes

Paru le 23/09/2026

152 pages

La grande vague

19,90 €

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Scannez le code barre 9782384601349
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