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Fred Rambaud

Rambaud Fred, Fred Rambaud

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Découvrez l'univers graphique foisonnant de Fred Rambaud Avec ce nouveau volume de la collection " Art. Box ", les éditions Caurette mettent en lumière le travail de Fred Rambaud, illustrateur reconnu pour la richesse de ses univers, son sens aigu de la narration visuelle et la puissance évocatrice de ses images. Cet artbook réunit une sélection généreuse d'illustrations abouties, de recherches et de créations personnelles, offrant un large panorama de son travail. L'ensemble est fortement centré sur la création de personnages et des compositions denses nourries de science-fiction, de dark fantasy et d'horreur. Réalisées principalement en numérique, ses images se distinguent par leur atmosphère, leur précision graphique et leur capacité à immerger immédiatement le regard dans des mondes cohérents, sombres et habités, où chaque personnage semble porteur d'un récit. Pensé comme une véritable galerie personnelle, Art. Box propose une lecture fluide et immersive de l'oeuvre de Fred Rambaud, mettant en valeur aussi bien sa maîtrise technique que la force de son imaginaire. Cet ouvrage s'adresse aux amateurs d'illustration contemporaine, aux passionnés d'univers graphiques narratifs, ainsi qu'aux artistes et étudiants en quête d'inspiration. Un artbook dense et captivant, qui célèbre l'illustration comme art du récit, de l'atmosphère et de l'évasion visuelle.

Par Rambaud Fred, Fred Rambaud
Chez Caurette Editions

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Auteur

Rambaud Fred, Fred Rambaud

Editeur

Caurette Editions

Genre

Monographies

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Fred Rambaud

Rambaud Fred, Fred Rambaud

Paru le 23/09/2026

80 pages

Caurette Editions

19,90 €

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