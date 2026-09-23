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#Roman francophone

Le vieux qui lisait des romans d'amour

Et cever Sepulveda

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Le roman emblématique de Luis Sepulveda, brillamment adapté en roman graphique par Cever ! Dans le village reculé d'El Idilio, aux confins de l'Amazonie équatorienne, la mort violente d'un homme blanc ravive les tensions entre colons et Indiens Shuars, injustement accusés du meurtre. Seul Antonio José Bolívar, vieil homme taciturne qui connaît la forêt mieux que personne, pressent une autre vérité. Déroulant le fil de ses souvenirs, il se remémore son arrivée sur cette terre hostile et l'amour perdu de son épouse, dont la disparition a laissé en lui une blessure ouverte. Tour à tour accueilli puis rejeté par les Shuars, il a trouvé refuge dans la lecture de romans d'amour, fragiles remparts contre la solitude et la folie. Mais aujourd'hui, le destin va l'obliger à sortir de sa réserve et à reprendre le chemin de la forêt... Magnifié par le dessin de Cever, le chef-d'oeuvre de Luis Sepúlveda (plus d'un million d'exemplaires vendus ! ) mêle brillamment récit d'aventure, fable écologique et roman humaniste.

Par Et cever Sepulveda
Chez Caurette Editions

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Auteur

Et cever Sepulveda

Editeur

Caurette Editions

Genre

Littérature classique

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Le vieux qui lisait des romans d'amour

Et cever Sepulveda

Paru le 04/11/2026

112 pages

Caurette Editions

18,95 €

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