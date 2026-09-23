She Wasn't a Guy T04

Lauréat du prix Minami Manga 2026 ! Lauréat du prix Shiro 2026 (sélection des 12-14 ans) ! Lauréat du Daruma du meilleur manga de romance 2025 ! Le soir du bal de Noël, à l'approche de leur remise de diplôme, Aya et Mitsuki franchissent un cap dans leur relation : leur amitié, autrefois irremplaçable, prend alors un nouveau tournant. Mais ce bonheur naissant est de courte durée, car Aya doit affronter l'angoisse de ses examens d'entrée à l'université... Véritable phénomène sur Twitter, She Wasn't a Guy est la première oeuvre de Sumiko Arai, autrice suivie par un million defollowers ! "Une réflexion subtile sur l'identité et la sincérité". Anim'Otaku