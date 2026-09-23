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Hygiène intestinale

Christian Tal Schaller, Schaller christian Tal

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Et si la clé de votre santé se trouvait... dans votre intestin ? Dans cet ouvrage engagé et accessible, le docteur Christian Tal Schaller remet en question notre vision moderne de la maladie et propose une approche globale, naturelle et responsabilisante de la santé. Selon lui, l'accumulation de toxines dans l'organisme - et en particulier dans le côlon - est à l'origine de nombreux troubles physiques et psychiques. A travers une exploration complète du rôle de l'intestin, de l'alimentation et des pratiques de détoxication, ce livre vous invite à reprendre le pouvoir sur votre bien-être. Irrigation colonique, jeûne, alimentation vivante, hygiène de vie... autant de pistes concrètes pour soutenir les capacités d'auto-guérison du corps. Un guide essentiel pour celles et ceux qui souhaitent comprendre les causes profondes de la maladie et s'orienter vers une santé plus naturelle, consciente et durable.

Par Christian Tal Schaller, Schaller christian Tal
Chez Fernand Lanore

|

Auteur

Christian Tal Schaller, Schaller christian Tal

Editeur

Fernand Lanore

Genre

Diététiciens

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Hygiène intestinale

Christian Tal Schaller, Schaller christian Tal

Paru le 23/09/2026

143 pages

Fernand Lanore

12,50 €

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Scannez le code barre 9782382732229
9782382732229
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