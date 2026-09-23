Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

De Gaulle

Frédéric Turpin, Sabrina Tricaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A chaque période de crise politique, le général de Gaulle revient dans le débat public : "Qu'aurait dit ou fait le Général ? " Les essais et biographies sur "le premier des Français" se multiplient, mais sa pensée est souvent citée de façon fragmentaire, voire instrumentalisée. Faute de connaître l'immense corpus de ses écrits et interventions, il est difficile d'en restituer toute la richesse et la nuance. Voici enfin le grand dictionnaire des citations que mérite Charles de Gaulle. Il rassemble près de 200 entrées et plus de 1 800 citations soigneusement sélectionnées dans l'ensemble des sources disponibles : discours, Mémoires, conférences de presse, correspondance privée, entretiens avec des chefs d'Etat et des proches collaborateurs, souvenirs familiaux, etc. A la fois outil de référence et guide de lecture de la pensée gaullienne, ce livre permet de découvrir ou redécouvrir une pensée d'une remarquable cohérence, où se répondent "une certaine idée de la France" , une conception exigeante de l'Etat, une vision de l'indépendance nationale et une compréhension singulière des équilibres du monde. Autant de clés pour mesurer toute la richesse, la profondeur et la portée de la vision gaullienne de la France et du monde. Citations choisies et présentées par Frédéric Turpin, professeur d'histoire contemporaine et de relations internationales à l'Université Savoie Mont Blanc, membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques. Avant-propos d'Hervé Gaymard, président de la Fondation Charles-de-Gaulle

Par Frédéric Turpin, Sabrina Tricaud
Chez Nouveau monde Editions

|

Auteur

Frédéric Turpin, Sabrina Tricaud

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

De Gaulle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De Gaulle par Frédéric Turpin, Sabrina Tricaud

Commenter ce livre

 

De Gaulle

Frédéric Turpin, Sabrina Tricaud

Paru le 23/09/2026

448 pages

Nouveau monde Editions

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380948721
9782380948721
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.