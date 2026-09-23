A chaque période de crise politique, le général de Gaulle revient dans le débat public : "Qu'aurait dit ou fait le Général ? " Les essais et biographies sur "le premier des Français" se multiplient, mais sa pensée est souvent citée de façon fragmentaire, voire instrumentalisée. Faute de connaître l'immense corpus de ses écrits et interventions, il est difficile d'en restituer toute la richesse et la nuance. Voici enfin le grand dictionnaire des citations que mérite Charles de Gaulle. Il rassemble près de 200 entrées et plus de 1 800 citations soigneusement sélectionnées dans l'ensemble des sources disponibles : discours, Mémoires, conférences de presse, correspondance privée, entretiens avec des chefs d'Etat et des proches collaborateurs, souvenirs familiaux, etc. A la fois outil de référence et guide de lecture de la pensée gaullienne, ce livre permet de découvrir ou redécouvrir une pensée d'une remarquable cohérence, où se répondent "une certaine idée de la France" , une conception exigeante de l'Etat, une vision de l'indépendance nationale et une compréhension singulière des équilibres du monde. Autant de clés pour mesurer toute la richesse, la profondeur et la portée de la vision gaullienne de la France et du monde. Citations choisies et présentées par Frédéric Turpin, professeur d'histoire contemporaine et de relations internationales à l'Université Savoie Mont Blanc, membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques. Avant-propos d'Hervé Gaymard, président de la Fondation Charles-de-Gaulle