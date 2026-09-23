Monchan et moi

Ainsi commence l'étrange histoire de Miki et de trois non moins étranges félins. En se promenant au bord de la rivière, Miki Hidari, une stagiaire au quotidien monotone, croise le chemin d'un chat tigré, Mont Blanc, alias Monchan, capable de parler comme un humain. Miki fera ensuite la rencontre de Chomolungma, le frère de Monchan, puis d'un sans-abri au passé trouble dénommé Oï et d'un troisième chat énigmatique qui maîtrise la psychokinésie. Dans quelles aventures imprévisibles ces drôles de personnages vont-ils faire basculer la vie de Miki ?