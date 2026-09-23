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Garibaldi

Luca Blengino, David Goy, Andrea Meloni

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Le héros et l'écrivain Mai 1860. Giuseppe Garibaldi, corsaire devenu légende, s'élance avec mille volontaires en chemise rouge pour libérer la Sicile et renverser le royaume des Deux-Siciles. Une mission insensée qu'il mène sans mandat officiel contre une armée bien équipée, mais portée par l'ambition folle de l'unité italienne. A ses côtés, un témoin inattendu vit l'aventure dont il rêve : Alexandre Dumas. Venu à Gênes pour terminer les Mémoires de Garibaldi, il rejoint son héros par bateau avec mille fusils en cale et se retrouve acteur d'une épopée comme il en écrit dans ses romans. De Marsala à Palerme, puis jusqu'à Naples, l'aventure de Garibaldi devient une fresque épique où se mêlent batailles, intrigues diplomatiques, trahisons et coups de théâtre sur fond de révolution romantique. Davide Goy, Luca Blengino et Andrea Meloni nous plongent au coeur du Risorgimento, dans le récit haletant d'une campagne qui a façonné l'Italie moderne et révélé deux géants : Garibaldi, le héros romantique, et Dumas, l'écrivain devenu chroniqueur de guerre. Catherine Brice, historienne spécialiste de l'Italie contemporaine les accompagne pour nous conter cette geste avec la rigueur qui permet de distinguer les faits historiques du romanesque.

Par Luca Blengino, David Goy, Andrea Meloni
Chez Glénat

|

Auteur

Luca Blengino, David Goy, Andrea Meloni

Editeur

Glénat

Genre

Historique

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Garibaldi

Luca Blengino, David Goy, Andrea Meloni

Paru le 21/10/2026

56 pages

Glénat

15,50 €

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